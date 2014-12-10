تعليم صبيا يوقع اتفاقية شراكة لرعاية مجموعات التميز

وقّعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا الليلة الماضية اتفاقية شراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لرعاية مشروع مجموعات التميز بالمدارس التابعة للإدارة، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد ومحافظ صبيا المكلف حسن الحازمي وذلك بفندق ماريوت بمدينة جيزان.

نائب المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية المهندس بسام يماني ألقى كلمة بين فيها أهمية المشروع في تعميق التنمية الحقيقية في المورد الثابت وهم أبناء هذا الوطن مبيناً أنها تعد امتدادا لتقديم عطاءات الخير المتواصلة التي تطلع دائما لخدمة مجتمعية عبر ما تقدمه من بذل وإنفاق على المستفيدين من خدمات الجمعية.

كما أوضح أن الهدف الرئيسي للمؤسسة منذ انطلاقها هو تقديم الدعم للمشاريع التعليمية وتخصيص نسبة كبيرة من مبالغ المنح لما يخدم البرامج التعليمية وعقد شراكات استراتجية وبناءة تسهم في تعزيز المخرج التعليمي وتنمية الإنسان حيث مجموع المستفيدين من البرامج التي قدمتها المؤسسة العام الماضي قرابة 9000 مستفيد في مختلف المجالات التعليمية والتدريبية.

عقب ذلك تم توقيع الإتفاقية التي تهدف لتدريب وتأهيل "525" طالباً وطالبة من المتميزين بتعليم صبيا بين سن "14ـ 18" عاماً، وإعدادهم للمشاركات الداخلية والخارجية في المسارات العلمية والأدبية والتوعية الإسلامية والابتكارات والبحوث العلمية إلى جانب المسارات الرياضية وتهيئتهم لكي يتمكنوا من قيادة المستقبل بكل جدارة والمنافسة في المحافل المحلية والدولية ومواصلة تميزهم عبر المرحلة الجامعية.

