فنون الباحة تدرب 40 مصورا على أساسيات التصوير الضوئي

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة بالشراكة مع كلية التربية بجامعة الباحة أمس الأول، دورة "أساسيات التصوير الفوتوغرافي"، بمشاركة 40 متدرباً من طلاب دبلوم مصادر التعلم في الجامعة والهواة، وذلك في مقر القاعة الثقافية في الجمعية.

وأوضح منسق لجنة التصوير الضوئي أحمد سليمان، أن الدورة التي قدمها المصور علي البدران تضمنت إعطاء نبذة عامة عن أساسيات التصوير، شملت التعريف به وشرح أجزاء ومكونات آلة التصوير، إضافة إلى اختيار الزوايا المناسبة وأنواع العدسات وما يتبعها من نظريات عامة في التصوير والتكوين الفني للصورة، مبيناً أن المشاركين اطلعوا على مقر الجمعية وتعرفوا على مهام اللجان الفنية في الفرع وما تقدمه من فعاليات وأنشطة.

