أمانة الباحة تمنع توزيع 140 طناً من المواد الغذائية

نفذت أمانة منطقة الباحة، ممثلة بإدارة صحة البيئة اليوم، جولات رقابية على المستودعات والمحلات التي تعنى بصحة المواطن وسط مدينة الباحة، منعت خلالها عدد من المستودعات والمنشآت الغذائية من توزيع 140 طناً من المواد الغذائية .

كما كشفت الجولات التفتيشية عن وجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى مخالفة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب سوء في التخزين والنظافة العامة لعدد 13 محلاً ومستودعين .

وشددت أمانة المنطقة، ممثلة بالبلديات المرتبطة بها، على عدم تهاونها مع المخالفين للاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن، محذرة بإغلاق وفرض الغرامات المالية على المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف المواد المخالفة التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء .

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلي التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أية ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ الأمانة ( 940 ) أو الإبلاغ عن طريق موقعها الإلكتروني .