تعليم تبوك يواصل افتتاح أندية الأحياء

تواصل إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك افتتاح أندية الأحياء المعنية بطلاب مراحل التعليم العام وأسرهم، بافتتاحها اليوم في محافظة حقل نادي الحي بابتدائية الملك خالد.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل برنامج أندية الحي في المنطقة الدكتور عبدالله الحارثي أن النادي يضم ديوانية للقاءات الاجتماعية، ونادي رياضي، وصالة ألعاب، وملاعب رياضية.

وأكد الحارثي في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح النادي الذي حضره محافظ حقل سعد بن نايف السديري، ومساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الدكتور عمر أبو هاشم، أن أندية الحي للأنشطة التعليمية والترويحية تأتي بهدف استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات في الفترة المسائية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة عبر الترفيه، بمشاركة أسرهم، مبيناً أن الجانب الرياضي يشكل ما نسبته 70% من مجمل أنشطة هذه الأندية، التي تستقطب جميع شرائح، من سن السادسة وحتى سن الستين.

وأشار إلى أن إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك، افتتحت حتى الآن 4 أندية للبنين، 3 منها في مدينة تبوك وواحد في محافظة حقل، وللبنات دشن ناديين في مدينة تبوك، مؤكداً أن الإدارة تعتزم افتتاح أكثر من 22 نادياً للأحياء للبنين والبنات، ستغطي كافة محافظات ومراكز المنطق