غذاء فاسد في المزاحمية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة في محافظة المزاحمية أكثر من 4 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية وكميات كبيرة أخرى من مواد العطارة وكريمات ومواد تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافة إلى كميات كبيرة من الشواحن والتوصيلات الكهربائية المقلدة، وقامت باتلاف الكميات المضبوطة نظراً لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، واستدعي المسئولين عنها للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن المضبوطات اشتملت أيضاً على: أجبان، وحلويات، وحليب سائل، وبقوليات، ومكرونة ،وشوربة، وعصائر، إلى جانب كميات من المعلبات التي تظهر عليها علامات التلف نتيجة سوء تخزينها داخل عدد من المستودعات والمراكز التجارية التي تفتقر للاشتراطات الصحية.

كما تضمنت الكميات المضبوطة منظفات، وعطورات، وبودرة، وكريمات ومستحضرات تجميل، وأنواع مختلفة من زيوت الجسم، وكحل أثمد.

