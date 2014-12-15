احتفال باللغة العربية في جامعة الدمام

يدشن مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش الخميس المقبل، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية التي تنظمها الجامعة بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، في قاعتي عمادة التطوير الجامعي للرجال وقاعة الأميرة جواهر بكلية العلوم للنساء، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي الذي يصادف 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وتشمل الاحتفالية على عددٍ من الفعاليات كالندوات، وأجنحة الكتاب، والمسابقات الشعرية واللغوية، والأركان اللغوية، في شطري الجامعة للطلاب والطالبات، وسيشارك في الندوة الرئيسية التي تحمل عنوان " اللغة العربية بين الوظيفي والإبداعي "، متخصصون في اللغة العربية من كليتي التربية والآداب بجامعة الدمام.

وتأتي هذه الاحتفالية التي درجت الجامعة على تنظيمها سنويا بالتزامن مع احتفالية منظمة اليونسكو السنوية باللغة العربية، والتي خصص لها يوم الثامن من سبتمبر كل عام، كونها إحدى اللغات الرسمية 6 في هيئة الأمم المتحدة.