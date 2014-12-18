عبوات مياه زمزم غير صحية في مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم, 105 صناديق باحجام مختلفة تحتوي على عبوات لمياه زمزم غير مستوفية للاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي, أنه تم مصادرة وإتلاف تلك العبوات على الفور, مؤكداً أن البلدية لا تألوا جهداً في متابعة جميع الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين خاصة في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة مع تكثيف الجولات اليومية .

وحث الجميع على التعاون في تثقيف زوار بيت الله الحرام بشراء مياه زمزم من أماكن ونقاط البيع والموزعين المعتمدين فقط, مع تزويدهم بهواتف وأماكن الموزعين, وأن تقدم للزوار بيت الله على شكل ملصقات ومطويات بعدة لغات مختلفة مثل تجربة البلدية السابقة في حملات التثقيف الصحي.