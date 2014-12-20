جامعة الباحة تتفق مع نظيرتها فرانكلين الأميركية

أبرمت جامعة الباحة مؤخرًا ، اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكلين الأمريكية ، تهدف إلى تطوير البرامج والتخصصات في كليات الصيدلة الإكلينيكية والعلوم الطبية التطبيقية والآداب والعلوم الإنسانة.

ونصت بنود الاتفاقية التي تتماشي مع معايير الاعتماد الأكاديمي المحلي والعالمي على تطوير برامج وتخصصات تكنولوجيا المعلومات الصحية، وتقنية المختبرات الطبية، والتغذية السريرية، والرعاية الطبية الطارئة، والعلاج السمعي والمنطقي، ومراجعة الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وسبل تطويره، إلى جانب المشاركة في الخبرات والمعلومات الخاصة بأفضل سبل التعليم والتعلم وخدمات الطلاب.

كما تضمنت البنود تطوير 10 مقررات في اللغة الانجليزية الكترونيًا، وتشجيع البحوث المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة الخطة الدراسية لكلية الصيدلة الإكلينيكية لمرحلة درجة دكتور، وتطوير 5 مقررات دراسية الكترونيًا لكلية الصيدلة الإكلينيكية لمرحلة درجة دكتور صيدلي ، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين في مجال أفضل وأنسب طرق التدريس والتعليم والتعلم والخدمات الطلابية والدعم الطلابي، إضافة إلى إجراء بحوث علمية متميزة مشتركة في التخصصات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح مدير جامعة الباحة الدكتور سعد بن محمد الحريقي أن الجامعة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع الجامعات العريقة والمتقدمة في العالم، من أجل إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية، والتميز في مخرجات البحث العلمي، والتوسع في حجم المستفيدين، والشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية، من أجل الإسهام الفاعل في النهضة التنموية الشاملة، متمنيًا أن تحقق تلك الاتفاقيات الأهداف المرجوة منها لخدمة وتطوير الجامعة و منسوبيها وطلابها.