تقنية الأحساء تنظم برنامج تهيئة المتدربين

نظمت الكلية التقنية في محافظة الأحساء اليوم، حفل برنامج تهيئة المتدربين الجدد، لـ (496) متدرباً للفصل التدريبي الثاني للعام 35-1436هـ.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية؛ وحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية.

وأكد عميد كلية التقنية بالأحساء عادل المحبوب،أهمية بذل الجد والاجتهاد في العمل والتدريب، مبينا أن جميع العاملين في الكلية يسعون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمتدربين.

وتخلل الحفل، عرض تقديمي إعلامي عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وعرض تعريفي عن لوائح وأنظمة الكلية وحقوق المتدربين، وعن بوابة التدرب الالكتروني، إضافة إلى توزيع حقيبة المتدرب المستجد، وحقيبة الكلية التذكارية، والتعريف بالأقسام والتخصصات بالكلية.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية وليد الشويهين، أن برنامج تهيئة المتدربين ينفذ مع بداية كل فصل تدريبي، ويعد فرصة جيدة للتعريف بعمادة الكلية، ورؤساء الأقسام، والمسئولين في إدارة خدمات المتدربين، ومشرفي الأنشطة التقنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والكشفية.