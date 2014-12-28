أمانة الشرقية تخصص أراضي للهيئة

خصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعتي أرض الأولى في محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية لصالح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة بمساحة اجمالية تبلغ 2264,50مترًا مربعًا في المخطط المعتمد رقم (ش ع 173) , كما تم تخصيص قطعة أرض لمسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2800متر مربع في مخطط رقم (ش د 937) بحي الشروق بمدينة الدمام.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن قرار تخصيص الموقعين يأتي استكمالًا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة ، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات

وبين أنه جرى إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة الشرقية .