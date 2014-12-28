اتفاقية بين جامعة الملك خالد والمجلس البريطاني

أبرمت كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد اليوم، اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني, لعقد اختبار (الآيلتس) للطلاب والطالبات وجميع من يرغب في إجراء هذا الاختبار من منسوبي الجامعة أو أبناء المنطقة، حيث يعد متطلباً أساسياً لمن يرغب مواصلة دراساته العليا داخل أو خارج المملكة.

وأوضح عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور عبدالله آل ملهي، أن أول اختبار سيعقد في الـ7 من شهر فبراير المقبل بالكلية بأبها للرجال، فيما سيكون المركز الجامعي للبنات بحي السامر بأبها مقراً لاختبارات النساء، داعياً من يرغب في إجراء الاختبار التسجيل على الرابط

https://ielts.britishcouncil.org/saudiarabia.