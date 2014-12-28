وظيفة محاضر في جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة محاضر بقسم إدارة الأعمال وتقنية المعلومات تخصص محاسبة ، وتسويق , وتأمين "طلاب" للعام الدراسي 1436/1435هــ.

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في التخصصات المطلوبة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها, وأن لا يقل تقديره في البكالوريوس والماجستير عن جيد جدًا, وأن يكون حسن السيرة والسلوك,وأن لا يتجاوز عمره المتقدم عن (35) سنة, وأن يكون حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل , أو STEP أوIELTS و يفضل أن يكون حاصلًا على شهادة مهنية SOCPA . Cll . ACCA.

وأوضحت الكلية أن على الراغبين تقديم طلباتهم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم ادارة الاعمال وتقنية المعلومات بمبنى (ب) غرفة رقم (203) او على العنوان البريدي ص . ب 80283 جدة 21589 او على البريد الالكتروني JCC.BIT@KAU.EDU.SA من تاريخ 6 /3/ 1436هــ حتى 5 /4/ 1436هــ خلال الدوام الرسمي.

كما أعلنت الكلية عن توفر وظيفة محاضر والمخصصة لقسم تقنية المعلومات الصحية تخصص علوم صيدلة "علوم أدوية وسموم" طلاب للعام الدراسي 1436 /1435 هــ .

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على درجة الماجستير في تخصص علوم صيدلة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها, وأن لا يقل تقديره في الماجستير عن جيد جدا وأن حسن السيرة والسلوك ,وأن لا يتجاوز عمره عن (35) سنة, وأن يكون حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل , أو STEP أوIELTS.

ودعت الكلية الراغبين في تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم تقنية المعلومات الصحية بمبنى (أ) غرفة رقم (301) أو على العنوان البريدي ص . ب 80283 جدة 21589 أو على البريد الالكتروني JCC.HIT@KAU.EDU.SA من تاريخ 6/ 3/ 1436هــ حتى 17/ 3/ 1436هــ خلال الدوام الرسمي.