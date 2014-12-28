وفاة شخص بحادث مروري

توفي شخض وأصيب اثنان بإصابات خطيرة نتيجة حادث تعرضوا له على الطريق الدولي صباح اليوم الأحد .

وأوضح حمدان الضويحي مدير الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت على رقم الطوارئ 997 وذلك في تمام الساعة 10:40 من مواطن عن وقوع حادث على الطريق الدولي بالمنطقة الواقعة بين قليب خضر و العيساوية .

وأضاف وعلى الفور تم ترحيل البلاغ لثلاث فرق إسعافية ، وعند وصول اول فرقة في تمام الساعة 11:03 تبين ان الموقع يوجد به إصابتين إحداها متوفي رحمه الله والآخر إصابة حرجة تم التعامل الإسعافي معها بالموقع ومن ثم نقلها لطوارئ مستشفى العيساوية فيها نقلت الثالثة قبل وصول الفرقة للموقع.

