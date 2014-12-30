مدير شرطة مكة يقلد ضباطاً رتبهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي عدد من الضباط رتبهم الجديدة، وهم كلا من العميد مطلق سعود العتيبي مدير إدارة الضبط الإداري، والرائد أحمد ابراهيم الزهراني مدير شعبة المعرفة وتطبيقات الجودة، والرائد فتحي الغامدي مدير شعبة شؤون الأفراد، والرائد سعيد السلمي مدير شعبة الإحصاء، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم، كما عبر الجميع عن شكرهم للثقة الغالية، وأكدوا على أنها ستكون داعماً بعد الله، للمضي قدماً في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

