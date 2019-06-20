فنان العرب يقص شريط مسرح "طلال مداح" ويشدو في أبها

يطلق الفنان محمد عبده بمشاركة الفنان فارس مهدي في 12 يوليو/ تموز، أولى الحفلات الغنائية التي يشهدها "مسرح طلال مداح" في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة في مدينة أبها، ليكون فنان العرب أول فنان يقف على المسرح بعد تغيير مسماه من مسرح "المفتاحة" إلى مسرح "طلال مداح"،

كما سيشهد المسرح ذاته حفلا للفنانين ماجد المهندس ونجوى كرم في 19 يوليو/ تموز.



وكان وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أطلق اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها "قرية المفتاحة"، تكريماً لمسيرته الفنية الغنية ومساهمته في تاريخ الأغنية السعودية.

مسرح "طلال مداح" خطوة نحو توطين رموز السعودية

ووصف الناقد الفني يحيى زريقان هذه الخطوة بالإنجاز واعتبرها عنوانا لمرحلة تنبئ بالكثير من التطلعات، موضحا: "قيام وزارة الثقافة بإطلاق اسم الراحل طلال مداح على مسرح "المفتاحة" خطوة لتوطين رموزنا وأبناء وطننا الذين بذلوا الجهد والوقت من أجل المساهمة في التنمية والنهضة الاجتماعية لوطن يستحق منا الكثير".

الزريقان كشف أيضا عن طموحات أكبر من وزارة الثقافة فقال: "مازلنا بحاجة لخطوات أكبر، وما زلنا نطالب بإنشاء الثقافة الفنية والاحتفاء بالرموز الفنية والثقافية على النحو الذي يليق بالوعي الذي يتمتع به المجتمع السعودي، نظير الدور البارز لهذه النماذج في ترقية التنمية المطلوبة بالمملكة".

وكان مسرح المفتاحة قد ضم آخر وقوف للفنان طلال مداح في حفل، حيث أصيب خلاله بـ"سكتة قلبية" فارق الحياة على أثرها في صيف عام 2001م.

مسرح طلال مداح .. أكبر مسرح في الخليج

ويقع مبنى "مسرح المفتاحة" سابقا "مسرح طلال مداح "حاليا، في قرية المفتاحة التراثية "مركز الملك فهد الثقافي"، وسط مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب السعودية، وتم افتتاحه عام 1997م ويتسع لحوالي 3800 شخص، ويعد أكبر مسرح في دول مجلس التعاون.

ويستخدم في المسرح أحدث التقنيات الصوتية والإضاءات، وقد شهد العديد من المحاضرات والندوات والاحتفالات والمسرحيات والأمسيات الشعرية.

ويحتضن المسرح سنوياً حفل جائزة أبها السنوي، كما تقام عليه حفلات ليالي أبها الغنائية منذ صيف 1998 إلى وقتنا الحاضر، واعتلى خشبة المسرح كبار الفنانين والفنانات، مثل محمد عبده وعبادي الجوهر وطلال مداح وأبو بكر سالم ووعد وهند وغيرهم.

وزارة الثقافة تتسلم "المفتاحة" لتطويرها

وكانت وزارة الثقافة قد تسلمت مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي "قرية المفتاحة" في أبها وتشغيلها وصيانتها في الثالث من مايو/ أيار المنصرم، وتعمل الوزارة على تطوير "قرية المفتاحة" التي تعد قيمة ثقافية وطنية مهمة، وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.

المفتاحة.. قرية هجرها أهلها فجذبتهم بفعالياتها الثقافية

موضوع يهمك يترقب عشاق الفن والطرب إطلالة فنان العرب #محمد_عبده على مسرح المفتاحة بمدينة #أبها جنوب غرب #السعودية، وذلك لإحياء... للمرة العاشرة.. محمد عبده يطل على مسرح المفتاحة في أبها السعودية

وكانت "قرية المفتاحة" عبارة عن حي سكني قديم يضم مجموعة من المباني التقليدية المتلاصقة التي هجرها أهلها، وتداعت مبانيها للسقوط بعدما زحفت عليها المدينة من كل جانب، مما دعا إمارة منطقة عسير إلى إنشاء قرية حديثة ذات طابع تقليدي، يحاكي تصميم القرية القديمة، تمت تسميتها فيما بعد بمركز الملك فهد الثقافي، ويحتضن المركز الفنون التراثية والتشكيلية والفوتوغرافية والحرف والصناعات اليدوية، ويضم المركز مرافق للفنانين التشكيليين وسكنهم، ومقرا للجنة التنشيط السياحي بعسير، ومعارض دائمة ومؤقتة، كما أنشئ بالمركز مسرح المفتاحة وفيه غرف مخصصة للنقل الفضائي وللتغطية الإعلامية واستراحة للفنانين والممثلين.

يذكر أن محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير ستشهد حفلين غنائيين للمرة الأولى، ففي 4 يوليو/تموز، سيحيي الفنانون عبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن وجابر الكاسر حفلا غنائيا، كما يحيي الفنانان رابح صقر وعايض في 27 يوليو/تموز الحفل الثاني.