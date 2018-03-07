قبيل زيارته لواشنطن.. محمد بن سلمان يدلي بأول حديث لتلفزيون أميركي

أدلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأول حديث للإعلام الأميركي، وذلك قبل أيام من بدء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

الحديث المطول أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج "60 دقيقة" بقناة "سي بي اسCBS " الأميركية، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع "سي بي اس نيوزCBS News " بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وذكر تقرير نُشر، الأربعاء، على "سي بس اس CBS News"، أن المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحالي تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، أبرزها حملة تطهير الفساد التي شملت عدداً من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، وكذلك القرار التاريخي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ويعتبر حديث الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" هو أول حديث يُدلي به مسؤول سعودي لشبكة إعلام أميركية منذ عام 2005، بحسب التقرير.

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد السعودي يوم 18 من مارس، قبل يومين من لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.