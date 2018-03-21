الأمير محمد بن سلمان يلتقي أعضاء من الكونغرس الأميركي

التقى ولي العهد السعودي، #الأمير_محمد_بن_سلمان، الثلاثاء، خلال الزيارة التي يقوم بها في #أميركا بعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي.

واتفق ولي العهد خلال لقاءه مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على أهمية مكافحة التطرف ومواجهة التهديد الإيراني.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أميركا نائب الرئيس مايك بينس، ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

وكان #ولي_العهد السعودي، غادر المملكة الاثنين متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية، ستمتد لثلاثة أسابيع.

أما أبرز محطات تلك الزيارة، فستشمل عدداً كبيراً من المدن الأميركية، بحسب ما أعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين.

إذ سيتوجه الأمير محمد بن سلمان السبت إلى بوسطن، وسيلتقي في السادس والعشرين من مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك.

كما سيلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.