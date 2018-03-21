مذكرة تفاهم بين الأمن السيبراني السعودي و"بوز آلان"

خلال الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة بوز آلان هاميلتون ( Booz Allen Hamilton ) المختصة في مجال الأمن السيبراني.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم مسابقات وطنية في مجال الأمن السيبراني محكمة دولياً، كما ستعقد المسابقة الأولى في 7 نيسان/إبريل المقبل، وإتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال #الأمن_السيبراني وإنشاء مركز ابتكار مشترك للأمن السيبراني بين الجهتين.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_للأمن_السيبراني والبرمجة، سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، ومن جانب الشركة الأميركية الرئيس التنفيذي.

كذلك تضمنت بنود المذكرة إتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة وتنظيم فعاليات مشتركة والمساهمة في تطوير مهارات الموهوبين.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريح له أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية 2030 وبناء جيل تقني مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات في هذا المجال علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.