محمد بن سلمان يلتقي رؤساء عدد من الشركات الكبرى بواشنطن

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن، الأربعاء، رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن #ولي_العهد_التقى_مع_رؤساء_شركات، بوينج ، و ريثيون ، و لوكهيد مارتن ، و جينرال داينامكس.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين المملكة #السعودية و #الولايات_المتحدة الأميركية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أميركا نائب الرئيس، مايك بينس، ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

وكان #ولي_العهد السعودي، غادر المملكة الاثنين متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية، ستمتد ثلاثة أسابيع.

أما أبرز محطات تلك الزيارة، فستشمل عدداً كبيراً من المدن الأميركية، بحسب ما أعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين.

إذ سيتوجه الأمير محمد بن سلمان، السبت، إلى بوسطن وسيلتقي في السادس والعشرين من مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك.

كما سيلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.