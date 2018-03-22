ولي العهد يلتقي أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

اجتمع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية #واشنطن مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في #مجلس_النواب_الأميركي، حيث التقى مع السيد ويل هيرد والسيد جورج هولندج والسيد مايك جالايجر ، من الحزب الجمهوري، ومن الحزب الديمقراطي السيد براندن بويل، حسب ما أوردت وكاتلة الأنباء السعودية "واس".

وتطرق الاجتماعان مع الحزبين إلى علاقات #الصداقة_السعودية_الأمريكية، والشراكة الثنائية، وفرص تطويرها وفق #رؤية_المملكة 2030م.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاجتماعين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.