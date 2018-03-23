نائب الرئيس الأميركي يقيم مأدبة عشاء تكريمًا لولي العهد

أقام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مأدبة عشاء في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة تكريمًا للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وكانت واشنطن، شهدت الخميس أيضاً احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأميركا، بحضور #ولي_العهد وبمشاركة شخصيات سعودية وأميركية صنعت الكثير في سبيل الشراكة الراسخة بين البلدين.

وقد احتفى حفل_الشراكة_السعودية_الأميركية، بتلك الشراكة الراسخة بين البلدين، التي تبلورت على مدى عقود، وفي العديد من المحطات السياسية.

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تمتد 3 أسابيع، وقد التقى الثلاثاء بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، كما التقى الخميس وزير الدفاع جيمس ماتس وتم الاتفاق على توقيع عقود تسليح بأكثر من مليار دولار.