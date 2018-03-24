محمد بن سلمان يلتقي وزير خزانة أميركا.. وبحث برؤية 2030

التقى ولي العهد السعودي الجمعة بوزير الخزانة الأميركي لبحث أهم الموضوعات الاقتصادية الثنائية في مجالي الاستثمار والتجارة وفق رؤية السعودية 2030

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة السعودية - الأميركية، والدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض الروابط العريقة بين الرياض وواشنطن في جانبي التجارة والاستثمار، وعملهما معا لتطوير التجارة وتبادلات اقتصادية أفضل.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى محاربة الفساد وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة تجاهها.

وقد حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

إلى ذلك التقى الأمير محمد بن سلمان في واشنطن الجمعة برئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، فضلاً عن مسؤولين أميركيين سابقين.