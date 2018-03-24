ولي العهد في بوسطن.. زيارة جامعات وتوقيع اتفاقيات بحثية

توجه ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، إلى #بوسطن، السبت، في زيارة استغرقت عدة ساعات، قبل التوجه إلى #نيويورك.

والتقى الأمير محمد بن سلمان في بوسطن رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وزار مؤسسات بحثية تعمل على تطوير استخدامات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، أبرزها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المصنف الجامعة الأولى على مستوى العالم، في هذا المجال.

أبرز أحداث اليوم الخامس من زيارة سمو #ولي_العهد للولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة #بوسطن التي تحتضن أعرق الجامعات وكبرى مراكز التكنولوجيا.#ولي_العهد_في_بوسطن#CrownPrinceinBoston pic.twitter.com/wViQkqYgVy — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 25, 2018

كما شهد توقيع 4 اتفاقيات بين إم آي تي (MIT) وأرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وجاء توقيع اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي تلك، على هامش منتدى "الابتكار من أجل التأثير" الذي عقد في معهد ماساتشوستس.

وأبرز تلك الاتفاقيات شراكة بين المعهد الرائد وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، للتعاون في مشروع #نيوم السعودي الجديد، بعنوان "وجهة المستقبل". وتتضمن الشراكة مشاريع مشتركة في الأبحاث وتبادل الطلاب وريادة الأعمال.

إلى ذلك، زار ولي العهد السعودي مختبر البايو ميكاترونكس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بالإضافة إلى مركز آي بي إم واتسون للصحة.

وأطلع نائب الرئيس الأعلى لنظام واتسون، ديفيد كيني، ولي العهد خلال الزيارة على عرض مرئي عن تطبيقات الذكاء الصناعي، وتحسين أداء البحوث عن العقاقير باستخدام الذكاء الصناعي.

كما زار ولي العهد في بوسطن جامعة هارفارد، حيث التقى عميد الجامعة آلان غاربر وأعضاء من هيئة التدريس، واستعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون بين المملكة والجامعة في عدد من المجالات، وفرص تطوير التعاون خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات مثل ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر.

وعقد ولي العهد في بوسطن اجتماعاً مع رؤساء الجامعات وكبرى الكليات والمعاهد فيها، وهم عميد جامعة هارفارد آلان غاربر، ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رافائيل ريف، ورئيس جامعة بوسطن بوب براون، ورئيس جامعة تفتس أنتوني موناكو ورئيس جامعة نورث إيسترن جوزيف عون ورئيس كلية بابسون كيري هيلي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين المملكة والمؤسسات التعليمية في بوسطن في الجانبين العلمي والبحثي، وتعميق الشراكة معهم عبر عدة مبادرات وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، بدأ الثلاثاء الماضي، زيارة إلى الولايات المتحدة، تمتد 3 أسابيع، والتقى في أول يوم بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والبحث عن فرص استثمارية جديدة.