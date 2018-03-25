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العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

تعرف على الجامعة الأميركية محط اهتمام محمد بن سلمان

المصدر: دبي ـ قناة العربية
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قبل أكثر من 150 عاماً، تأسست جامعة "إم آي تي" الأميركية في مدينة كامبريدج، بولاية #ماساتشوستس، تحت شعار "العقل واليد".

هذه الجامعة العريقة حظيت باهتمام من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارة مدينة بوسطن، التي تحتضن مقر الجامعة الرئيسي، وقد أعلن عن توقيع 4 اتفاقيات مع الجامعة الشهيرة.

مؤسسة "كيو إس" المتخصصة في تصنيف الجامعات وضعت جامعة "إم آي تي" عام 2017 في المركز الأول عالمياً، وقد حققت أعلى درجات التقييم التي شملت جودة التدريس والبحوث والابتكار وفرص التوظيف لطلابها ومرافق الجامعة.

هذه الأخيرة تهدف إلى دعم المعرفة والحفاظ عليها ونشرها، خاصة في مجالات #العلوم والتكنولوجيا، لتقديم أفضل خدمة للعالم في القرن الحادي والعشرين.

هي أيضاً أفضل جامعات العالم في عدد من المجالات، بينها الهندسة واللغات وعلوم الحاسب الآلي. تركزت أبحاثها على علاج السرطان والهوية السياسية والطاقة والصناعة.

تميزت الجامعة باستقطابها كبار العلماء وأسماء لامعة في مختلف المجالات. وقد حصد خريجوها 89 جائزة #نوبل، بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، وعالم الفضاء الأميركي باز ألدرين أول رجل يسير على سطح القمر عام 1969.

تبلغ مساحة الجامعة نحو 672 ألف متر مربع، ويعمل فيها أكثر من 12 ألف موظف، بينهم 1900 عضو في هيئة التدريس، بينما يتجاوز عدد طلابها 11 ألفاً.

كلمات دالّة

#ماساتشوستس, #العلوم, #نوبل
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