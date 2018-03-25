هذه تفاصيل اتفاقيات سعودية أميركية بـ 400 مليار دولار

تجاوزت اتفاقيات وصفقات بين #السعودية والولايات المتحدة مبالغ قيمتها 400 مليار دولار هذه الاتفاقيات أُعلن عنها طوال السنة الماضية، غير أن تفاصيلها لم تكن معروفة، لكن "العربية" ستكشفها اليوم بالأرقام.

وتشهد العلاقة السعودية الأميركية مرحلة جديدة من خلال توقيع تلك الحزمة من الاتفاقياتِ ومذكرات التفاهم بمئات المليارات من الدولارات كما ذكرنا.

وتكشف مايا جريديني تفَاصِيل خريطة توزيع هذه الاستثمارات المشتركة بين البلدين في الفيديو المرفق.

أبرز اتفاقيات النفط والغاز الأخيرة بين الجانبين

يتصدر قطاع النفط والغاز الأجندة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية خلال جولات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم إعداد برنامج اقتصادي للشراكة مع أهم القوى الاقتصادية العالمية سعياً لتحقيق رؤية ألفين وثلاثين.

وفي إطار الزيارة الحالية لولي العهد إلى الولايات المتحدة تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأميركية بقيمة إجمالية تبلغ أربعة وخمسين مليار دولار:

ثماني مذكرات وقعتها أرامكو السعودية مع عدد من الشركات الأميركية كجزء من برنامج "اكتفاء" لزيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمال الشركة وتوطين سلسلة إمداد الطاقة في السعودية خلال السنوات الخمس القادمة، بقيمة عقود تقدر بنحو أربعة وعشرين مليار دولار من المتوقع أن ينتج عنها نحو ثلاثين ألف وظيفة أبرزها مع شركة SCHLUMBERGER و HALLIBURTON و HONEYWELL MC DERMOIT و NABORS WEATHEFORDGE



أما في مجال تصنيع المنصات الأرضية البترولية وتصميم المنصات البحرية والخدمات اللوجستية فقد وقعت أرامكو أربع مذكرات تفاهم.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين أرامكو السعودية وكل من EMERSON و JACOBS لتعزيز قدرات أرامكو في إدارة المشاريع/ وللاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرباعية ورفع كفاءة أعمالها وإنتاجها.

الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين السعودي والأميركي في قطاع التقنية

أرامكو Honeywell استغلال خدمات الشركة في الثروة الصناعية الرابعة خلق 400 وظيفة بحلول 2020.

أرامكو GE التحويل الرقمي لعميات أرامكو في الثورة الصناعية الرابعة توفير 4 مليارات دولار وخلق 750 وظيفة بحلول 2020.

معادن ALCOA توسيع قدرة استخراج المعادن في مدينة رأس الخير الصناعية استثمار 500 مليون دولار وخلق 500 وظيفة بحلول 2020.

معادن Mosaic دراسة جدوى مشروع فوسفات3 4.5 مليار دولار وخلق 1000 وظيفة بحلول 2020.

INDUSTRY CAPITAL SAFANAD إنشاء سوق بيانات إتفاقية متوقعة بمليار دولار.

الشركة السعودية للكهرباء CISCO تقديم الإستشارات في الإستهلاك والبحث والتطوير استثمارات بقيمة 100 مليون دولار

