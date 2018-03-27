محمد بن سلمان يلتقي عدداً من رؤساء كبرى الشركات بأميركا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق "رؤية سوفت بنك".

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق "رؤية سوفت بانك".

يذكر أنه وبعد 5 أيام من بدء جولته "التاريخية" لأميركا، وصل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى محطته التالية في نيويورك، حيث سيلتقي شخصيات بارزة من "وول ستريت" وممثلي البنوك الأميركية.

وسيكون جدول أعمال ولي العهد السعودي مزدحما باللقاءات السياسية والاقتصادية في نيويورك، والذي سيمتد لـ 5 أيام بدءا من يوم أمس وحتى 30 أذار الجاري.