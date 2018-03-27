36 اتفاقية بـ 16 مليار دولار بين شركات سعودية وأميركية

بدأت اليوم أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الثاني لعام 2018 بحضور أكثر من 200 شخصية من أبرز رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتشجيع التجارة الثنائية.

واستعرض المشاركون بالمنتدى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي تستهدف تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتقدم إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المملكة.

واعتبر مشاركون بجلسات المنتدى أن الإصلاحات والمشاريع والبرامج المتضمنة في رؤية 2030، مسؤولة بالفعل عن التحول السريع والاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.

وبموجب خطط ومشاريع رؤية السعودية 2030، وفي سياق تشجيع الاستثمار بين البلدين، شهد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي توقيع 36 مذكرة تفاهم بين عدة شركات بقيمة تزيد على 16مليار دولار.

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم، شراكات جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والترفيه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن أبرز مذكرات التفاهم التي أعلن عنها اليوم:

• شراكة بين أرامكو وغوغل تركز على الخدمات السحابية الوطنية والفرص التكنولوجية الأخرى.

• مبادرة مدتها خمس سنوات بين ITHRA و National Geographic.

• شراكة بين أرامكو ورايثيون لإنشاء خدمات أمن الإنترنت الوطنية.

• مذكرة تفاهم بين SIDF و JP Morgan لبحث التعاون في التمويل الصناعي في المملكة.

• شراكة بين شركة الرشيد الدولية وشركة SOS لتوفير الخدمات الطبية في المملكة مع التركيز على عيادات المناطق النائية.