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العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

بالصور.. محمد بن سلمان في عشاء المنتدى السعودي الأميركي

المصدر: العربية.نت
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شارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الثلاثاء في نيويورك، في حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة عقد أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي.

محمد بن سلمان في عشاء المنتدى السعودي الأميركي محمد بن سلمان في عشاء المنتدى السعودي الأميركي

وبدأت، الثلاثاء، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الثاني لعام 2018 بحضور أكثر من 200 شخصية من أبرز رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتشجيع التجارة الثنائية.

محمد بن سلمان في عشاء المنتدى السعودي الأميركي محمد بن سلمان في عشاء المنتدى السعودي الأميركي

واستعرض المشاركون بالمنتدى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي تستهدف تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتقدم إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المملكة.

واعتبر مشاركون بجلسات المنتدى أن الإصلاحات والمشاريع والبرامج المتضمنة في رؤية 2030، مسؤولة بالفعل عن التحول السريع والاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.

وبموجب خطط ومشاريع رؤية السعودية 2030، وفي سياق تشجيع الاستثمار بين البلدين، شهد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي، توقيع 36 مذكرة تفاهم بين عدة شركات بقيمة تزيد على 16 مليار دولار.

كلمات دالّة

#السعودية, #محمد بن سلمان, #منتدى, #أميركا, #استثمار, #اتفاقيات
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