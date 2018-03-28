بالصور.. محمد بن سلمان في عشاء المنتدى السعودي الأميركي

شارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الثلاثاء في نيويورك، في حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة عقد أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي.

وبدأت، الثلاثاء، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الثاني لعام 2018 بحضور أكثر من 200 شخصية من أبرز رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتشجيع التجارة الثنائية.

واستعرض المشاركون بالمنتدى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي تستهدف تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتقدم إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المملكة.

واعتبر مشاركون بجلسات المنتدى أن الإصلاحات والمشاريع والبرامج المتضمنة في رؤية 2030، مسؤولة بالفعل عن التحول السريع والاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.

وبموجب خطط ومشاريع رؤية السعودية 2030، وفي سياق تشجيع الاستثمار بين البلدين، شهد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي، توقيع 36 مذكرة تفاهم بين عدة شركات بقيمة تزيد على 16 مليار دولار.