محمد بن سلمان:مشكلة المنطقة مع أيديولوجيات عابرة للحدود

رأى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لأيديولوجيات عابرة للحدود ‏ليست لها علاقة بالمصالح الوطنية.

وأوضح ولي العهد السعودي في كلمة عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن السعودية تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المملكة عضو فعال ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة، وملتزمة بقوانينها منذ القدم.

930 مليون دولار لصندوق العمل الإنساني في اليمن

وكان الأمير #محمد_بن_سلمان، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وناقش الجانبان عدداً من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط.

وأعرب غوتيريس في أول لقاء مع ولي العهد عن امتنانه العميق للوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته السعودية والإمارات في يناير بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن.

وبعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، حضر الأمير محمد بن سلمان، التوقيع على اتفاقية للبرنامج التنفيذي لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 بمبلغ مليار دولار.

وأتى هذا اللقاء بعد ساعات من رسالة لمندوب المملكة الدائم السفير عبدالله المعلمي، دعا فيها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

يشار إلى أن الجانبين بحثا عدداً من الملفات الساخنة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وتعرض السعودية لصواريخ باليستية إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي إلى جانب الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، بالإضافة إلى الأزمة السورية، فضلا عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وسبل التقدم بعملية السلام المتعثرة.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي 20 مارس في زيارة رسمية لثلاثة أسابيع، حيث التقى في واشنطن الرئيس الأميركي ووزير الدفاع وعدداً كبيرا من المسؤولين الأميركيين.