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العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

محمد بن سلمان يبحث مع غوتيريس أبرز قضايا الشرق الأوسط

المصدر: العربية.نت
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يستقبل الأمير محمد بن سلمان
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأمينَ العام للأمم المتحدة " انطونيو غوتيريس " في مقر الأمم المتحدة بنيويورك , وناقش الجانبان عددا من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط .

لقاء أول يجمع الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب غوتيريش عن امتنانه العميق للأمير محمد بن سلمان للوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته السعودية والإمارات في يناير بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن.

وحضر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس التوقيع على اتفاقية للبرنامج التنفيذي لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 بمبلغ مليار دولار.

ويأتي اللقاء بعد ساعات من رسالة لمندوب المملكة الدائم السفير عبدالله المعلمي دعا مجلس الأمن والامين العام للامم المتحدة في الرسالة إلى تحمل المسؤولية في حفظ الامن والاستقرار الدوليين.

ويبحث الجانبان عددا من الملفات الساخنة في المنطقة في مقدمتها الأزمة اليمنية وتعرض السعودية لصواريخ بالستية ايرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي إلى جانب الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن.

ولي العهد والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان أيضا الأزمة السورية فضلا عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل التقدم بعملية السلام المتعثرة.

تجربة السعودية الطويلة في محاربة الإرهاب ستكون أيضا على أجندة الاجتماع.. ذلك أن الرياض ضخت للأمم المتحدة أكثر من مئة مليون دولار خلال السنوات الماضية لمكافحة الإرهاب في العالم.

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