محمد بن سلمان يلتقي رئيسي بلومبيرغ وغولدمان ساكس

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في نيويورك، مؤسس شركة #بلومبيرغ مايكل بلومبيرغ، كما التقى الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس" لويد بلانكفاين.

وكان الأمير #محمد_بن_سلمان في نيويورك اجتمع مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى.

واستعرض خلال الاجتماع 3 مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع #نيوم و #مشروع_البحر_الأحمر ومشروع #القدية بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتحدّث #ولي_العهد_السعودي خلال الاجتماع عن أهمية المشاريع الثلاثة ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة ككل على صعيد الأثر الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان التزام المملكة بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في هذا السياق.