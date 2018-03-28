محمد بن سلمان يلتقي 40 مسؤولاً تنفيذياً بشركات عالمية

اجتمع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في نيويورك اليوم مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى.

واستعرض خلال الاجتماع 3 مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع #نيوم و #مشروع_البحر_الأحمر ومشروع #القدية بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتحدّث #ولي_العهد_السعودي خلال الاجتماع عن أهمية المشاريع الثلاثة ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة ككل على صعيد الأثر الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان التزام المملكة بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في هذا السياق.

وكان ولي العهد السعودي، وقع الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيغاواط في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في 20 من الشهر الحالي في زيارة رسمية تستغرق 3 أسابيع، وقد التقى فور وصوله الرئيس الأميركي دونالد #ترمب كما التقى وزير الدفاع الأميركي وعدداً من المسؤولين الأميركيين.