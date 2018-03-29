عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

شاهد محمد بن سلمان بعيدا عن الرسميات بأحد مقاهي نيويورك

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

بعيداً عن الرسميات، التقطت الكاميرا بعض الصور للقاءٍ جمع الأمير #محمد_بن_سلمان و #مايكل_بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ وحاكم مدينة نيويورك سابقاً، في أحد المقاهي بنيويورك.

وبدا ولي العهد السعودي برفقة بلومبيرغ يتناولان القهوة في أحد المقاهي، يرافقهما سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في استراحة قصيرة بين "زحمة" اللقاءات في المدينة الأميركية التي وصلها الأمير محمد بن سلمان قبل أيام.

الأمير محمد بن سلمان مع مؤسس بلومبيرغ.. وحديث جانبي الأمير محمد بن سلمان مع مؤسس بلومبيرغ.. وحديث جانبي

يذكر أن ولي العهد السعودي، كان التقى الأربعاء، في نيويورك، مؤسس شركة #بلومبيرغ مايكل بلومبيرغ، كما التقى الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس" لويد بلانكفاين. كما اجتمع مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات العالمية الكبرى.

واستعرض خلال الاجتماع 3 مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع #نيوم و #مشروع_البحر_الأحمر ومشروع #القدية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كلمات دالّة

#محمد بن سلمان, #مايكل بلمومبيرغ, #بلومبيرغ, #نيوم, #مشروع البحر الأحمر, #القدية, #مايكل بلومبيرغ

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر