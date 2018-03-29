شاهد محمد بن سلمان بعيدا عن الرسميات بأحد مقاهي نيويورك

بعيداً عن الرسميات، التقطت الكاميرا بعض الصور للقاءٍ جمع الأمير #محمد_بن_سلمان و #مايكل_بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ وحاكم مدينة نيويورك سابقاً، في أحد المقاهي بنيويورك.

وبدا ولي العهد السعودي برفقة بلومبيرغ يتناولان القهوة في أحد المقاهي، يرافقهما سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في استراحة قصيرة بين "زحمة" اللقاءات في المدينة الأميركية التي وصلها الأمير محمد بن سلمان قبل أيام.

يذكر أن ولي العهد السعودي، كان التقى الأربعاء، في نيويورك، مؤسس شركة #بلومبيرغ مايكل بلومبيرغ، كما التقى الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس" لويد بلانكفاين. كما اجتمع مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات العالمية الكبرى.

واستعرض خلال الاجتماع 3 مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع #نيوم و #مشروع_البحر_الأحمر ومشروع #القدية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.