محمد بن سلمان في نيويورك.. لقاء مع النادي الاقتصادي

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بنيويورك، الخميس، تيري لاتين رئيس النادي الاقتصادي في نيويورك وأعضاء من النادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحضر اللقاء الأمير #خالد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد السعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى في وقت سابق مؤسس شركة #بلومبيرغ مايكل بلومبيرغ، كما التقى الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس لويد بلانكفاين.

كما اجتمع في نيويورك مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى. واستعرض خلال الاجتماع 3 مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع #نيوم و #مشروع_البحر_الأحمر ومشروع #القدية بحسب وكالة الأنباء السعودية.