شاهد كلمة محمد بن سلمان بحفل الشراكة السعودية الأميركية

بحضور عشرات المسؤولين السعوديين والأميركيين، وضمن جولة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في #أميركا، تم تنظيم حفل ضخم تحت عنوان الشراكة السعودية الأميركية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "السعودية دولة مهمة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي والعربي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة دولة مهمة جدا في العالم. هي أهم دولة على وجه الأرض".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن "#السعودية تمتلك أكبر اقتصاد عربي، وواحدة من العشرين الكبار في اقتصاديات العالم".

وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة يوجد فيها مئات الآلاف من السعوديين الذين يحملون الجنسية الأميركية، كما أن #الولايات_المتحدة بها مئات الآلاف من السعوديين الذين يتعلمون ويعملون في الولايات الأميركية.

وشدد على أن العلاقة بين السعودية وأميركا عميقة ومتشعبة، وهذه العلاقة "سبب مهم جدا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وأيضا سبب رئيسي للأمن في البلدين، وكذلك للنجاحات السياسية والأمنية والاقتصادية".