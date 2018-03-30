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العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

محمد بن سلمان يبحث انتهاك الحوثي مع "دائمي العضوية" بمجلس الأمن

المصدر: العربية.نت
ولي العهد السعودي خلال لقائه مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
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التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر إقامته في نيويورك، الخميس، مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في #مجلس_الأمن، وهم السفراء فرانسوا ديالتغ مندوب فرنسا، ونيكي هيلي مندوبة أميركا، وفاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا، وزاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في اليمن، والانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد ولي العهد لممثلي الدول الكبرى ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة، مؤكداً التزام المملكة العربية #السعودية بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الخارجية عادل الجبير، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

كلمات دالّة

#محمد بن سلمان, #مجلس الأمن, #السعودية, #انتهاكات, #الحوثيون, #اليمن
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