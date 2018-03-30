محمد بن سلمان يلتقي رؤساء تنفيذيين لكبرى بنوك أميركا

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر إقامته في نيويورك، الخميس، الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي، جيمس غورمان، والرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمس ديمون، كلاً على حدة.

وتم خلال اللقاءين تبادل الآراء حول الخدمات التي يقدمها البنكان في المملكة وفرص التعاون، والشراكات الاستراتيجية.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، إضافة إلى رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف.

وكان ولي العهد السعودي قد التقى أيضاً، الخميس، رئيس النادي الاقتصادي في نيويورك، تيري لاتين، وأعضاء من النادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.