شاهد محمد بن سلمان يتجول في مصانع طائرات بوينغ العالمية

تفقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأميركية مصانع شركة بوينغ عملاق صناعة الطائرات العالمية.

وتظهر عددا من الصور تجول ولي العهد السعودي داخل مصانع الطائرات بالشركة مستمعاً إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج، وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بوينج الأستاذ دينيس مولنبرج.

ورعى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأميركية اليوم، حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وإعلان سموه توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر مدينة نيويورك في سابق اليوم، متوجها إلى مدينة سياتل في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية.