محمد بن سلمان يبحث مع بيل غيتس المشروعات المشتركة

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في #سياتل، صباح السبت، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية #بيل_غيتس.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

ويقوم ولي العهد السعودي بجولة في المحطة الرابعة من زيارته الحالية لأميركا، وهي مدينة سياتل بولاية واشنطن، الشهيرة بالمدينة "الزمردية"، والتي لا تقل أهمية عن العاصمة واشنطن ومدينتي بوسطن ونيويورك.

وتأتي أهمية سياتل، التي سيقضي فيها الأمير محمد بن سلمان بضعة أيام، في كونها مدينة سياحية وتقنية واقتصادية تضم نحو 500 شركة عملاقة، منها بوينغ ومايكروسوفت وكوستكو وأمازون وستاربكس.