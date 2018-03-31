هنا بوينغ.. "عملاق الطيران" الذي زاره محمد بن سلمان

أنشئت شركة #بوينغ منذ أكثر من 100 عام والآن تتربع على عرش شركات الطيران الأكثر مبيعاً للطائرات للعام السادس على التوالي، مع طلبات وصلت إلى خمسة آلاف وتسعمئة طائرة.

وبوينغ هي شركة أميركية مقرها شيكاغو، وقد زارها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بينما يقع مصنعها شمال مدينة سياتل في ولاية واشنطن. تأسست الشركة عام 1916 حينما صنع ويليام بيونغ طائرة صغيرة مصنعة من الخشب والقماش.

أصبحت الشركة اليوم رائدة في مجال الطيران المدني والعسكري والفضائي، مستندةً إلى تاريخ عريق في عالم الطيران، منتجة طائرات غيرت طريقة تنقلنا وإمكانيات الطيران مثل الـ747 والـ777 وأحدث طائراتها الـ787 أو دريملاينر.

ودخلت بيونغ المجال العسكري بعد استحواذها على شركة ماكدونال دوغلاس عام 1997 بهدف الحصول على حصة من عقود الدفاع الأميركية الضخمة، منتجة قاذفات ومقاتلات الـF15 والـF18 الشهيرة التي شاركت بكل الحروب الأخيرة في العالم.

والشركة أكبر المصدرين الأميركيين بكافة مجالاتها وتتصدر قائمة الترويج لمنتجات #الولايات_المتحدة في جولات الرؤساء الأميركيين حول العالم.

يعمل في الشركة أكثر من 140 ألف شخص في 65 دولة، لكن يبقى مصنعها الضخم في إيفرت قرب #سياتل شريان الشركة الرئيسي.

والمصنع أكبر مبنى في العالم من حيث المساحة، ومنه تخرج معظم طائرات الشركة إلى العالم.

وقد أحكمت بوينغ العام الماضي سيطرتها على لقب أكبر صانع طائرات في العالم للعام السادس على التوالي بتسليمها 763 طائرة وتسجيلها 912 طلباً جديداً، ما رفع حصيلة طلباتها لنحو 5900 طائرة.

هذا غير أنها مؤخراً سلمت طائرة 737 أتمت بها الشركة الرقم عشرة آلاف طائرة مصنعة من هذا الطراز وتعتبر الأكثر مبيعاً في العالم.