وزراء سعوديون في نيويورك يناقشون أبرز الإصلاحات

ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد إلى الولايات المتحدة نظم نادي الاقتصاد في نيويورك جلسة تحت عنوان "فرص اقتصادية جديدة في السعودية" بمشاركة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان.

وحضر الجلسة نخبة من أبرز رجال الأعمال والمال، ومحللون اقتصاديون، ومسؤولون أميركيون حاليون وسابقون للوقوف على أبرز الإصلاحات التي تشهدها المملكة في ظل رؤيتها 2030 والفرص الاستثمارية الجديدة التي أتيحت ضمن المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها مؤخراً، منها مشروع نيوم، والقدية، والبحر الأحمر.

كما أكد الوزراء أن التغيير والنمو في #السعودية ليس محصوراً بالاقتصاد فقط بل أيضاً في تعزيز قدرات أفراد المجتمع ليكونوا الأساس الرئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعن العلاقات التجارية التي تجمع البلدين أكد الوزراء أن #الولايات_المتحدة الأميركية حليف استراتيجي للمملكة منذ 80 عاماً، والعلاقات التجارية والاقتصادية منذ نشأتها في ازدهار وتأتي زيارة ولي العهد تأكيداً على قوة هذه العلاقة وحرصاً على تعزيزها.

يعتبر نادي الاقتصاد في #نيويورك من أبرز المنصات التي تعنى بمناقشة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتبادل الخبرات بين أهم رجال وسيدات الأعمال وصناع القرار في مجال التجارة.