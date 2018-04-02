فيديو "العربية.نت"..هذا ما قاله محمد بن سلمان للصحافيين آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:40 - GMT 07:40 تارخ النشر: الاثنين 16 رجب 1439 هـ - 02 أبريل 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيديو "العربية.نت"..هذا ما قاله محمد بن سلمان للصحافيين PDF اطبع حجم الخط ينشر "العربية.نت" #فيديو يعرض فيه أهم ما قاله ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان للصحافة الأميركية. كلمات دالّة #فيديو, #محمد بن سلمان