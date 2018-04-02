عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

فيديو "العربية.نت"..هذا ما قاله محمد بن سلمان للصحافيين

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

ينشر "العربية.نت" #فيديو يعرض فيه أهم ما قاله ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان للصحافة الأميركية.

كلمات دالّة

#فيديو, #محمد بن سلمان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر