محمد بن سلمان يزور ميناء موهافي للطيران في كاليفورنيا

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، #ميناء_موهافي للطيران والفضاء في صحراء #كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وكان في استقباله رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجين غروب ريتشارد برانسون، الذي اصطحبه في جولة بالميناء.

وتتضمن جولة ولي العهد السعودي الاطلاع على تكنولوجيات حديثة لم يكشف عنها من قبل، منها مركبة فضائية ومشروع أنفاق يسهل التنقل بين مسافات بعيدة وغيرها.

ويواصل الأمير #محمد_بن_سلمان، ولي العهد السعودي، زيارته للولايات المتحدة من مدينة #لوس_أنجلوس.

ووصل ولي العهد السعودي إلى لوس أنجلوس قادماً من سياتل، وأفادت مراسلة العربية أنه سيلتقي هناك عدداً كبيراً من منتجي صناعة السينما في هوليوود.

كذلك سيلتقي الأمير محمد بن سلمان شخصيات عربية وأميركية لامعة في مجال الفضاء وفي #وكالة_ناسا، إلى جانب لقاء مع عمدة مدينة لوس أنجلوس.

وستشهد مدينة لوس أنجلوس فعاليات ثقافية من مؤسسة مسك وإرث لعرض التراث والفن السعودي طوال الزيارة.