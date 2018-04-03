بالصور.. محمد بن سلمان في لوس أنجلوس وعرض من ماجيك ليب

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في #لوس_انجلوس الاثنين الرئيس التنفيذي من شركة ماجيك ليب، روني ابوفيتز.

وقدم رئيس ماجيك ليب لولي العهد السعودي عرضا عن مجال الشركة ومنتجاتها، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة .

وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق للأمير #محمد_بن_سلمان .

يذكر أن ماجيك ليب، شركة أمريكية تعمل على تصنيع أجهزة بصرية محمولة يتم ارتداؤها على الرأس، وتعمل على تركيب صور ثلاثية الابعاد منتجة بواسطة الحاسوب على الأجسام في العالم الحقيقي وذلك من خلال تسليط مجال ضوئي رقمي (digital light field) إلى عين المستخدم.