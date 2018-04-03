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العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

لماذا اعتبر محمد بن سلمان مرشد إيران أخطر من هتلر؟

المصدر: العربية.نت
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن هتلر لم يقم بما يحاول المرشد الإيراني علي #خامنئي القيام به، لافتا إلى أن هتلر حاول احتلال أوروبا، لكن المرشد الإيراني يحاول أن يحتل العالم.

واعتبر الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية" أن المرشد الأعلى الإيراني يجعل من "هتلر" يبدو شخصاً جيداً.

وأوضح "كلاهما شخصان شريران. هو هتلر الشرق الأوسط. وفي العشرينيات والثلاثينيات، لم ينظر أي أحد إلى #هتلر باعتباره خطراً، مجرد عدد قليل من الناس، إلى أن حدث ذلك. نحن لا نريد أن نرى ما حدث بأوروبا يحدث في الشرق الأوسط. نُريد إيقاف ذلك عبر التحركات السياسية والاقتصادية والاستخباراتية. نُريد تجنب الحرب".

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن #النظام_الإيراني يريد نشر "ولاية الفقيه" المتطرفة، ويعتقدون أن فكرهم سيحكم العالم.

كلمات دالّة

#خامنئي, #هتلر, #النظام الإيراني

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