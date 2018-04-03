محمد بن سلمان يبحث التعاون الاقتصادي مع عمدة لوس أنجلوس

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مقر إقامته في لوس أنجلوس، أمس الاثنين، عمدة لوس أنجلوس إيريك جارسيتي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي ضمن #رؤية_2030.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد.

وكان محمد بن سلمان التقى أيضاً خلال زيارته إلى #لوس_أنجلوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "وارنر برذرز" للترفيه، كيفن تسوجيهارا، وكبار المسؤولين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي.

فضلا عن لقاء آخر جمع ولي العهد السعودي بالرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب، روني ابوفيتز الذي قدم عرضاً عن منتجات الشركة، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة.

ويجري الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى الولايات المتحدة، أشرف خلال أيامها الأولى على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.