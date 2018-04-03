محمد بن سلمان: 3 خطوط حمراء بالسعودية لا يمكن تجاوزها

أكد ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان أن في #السعودية ثلاثة خطوط لا يمكنك اجتيازها، لافتا إلى إمكانية القيام بأي شيء تريده والعمل على تطوير أي مشروع بالطريقة التي تريدها في المجال التجاري، حسب ما جاء في حوار أجرته معه مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الخط الأول هو الإسلام، "فلا يمكنك تشويه سمعة الإسلام أو التجاوز عليه. وهذا الأمر لمصلحة الشعب السعودي".

كما أشار إلى أن الخط الثاني يتمثل في الابتعاد عن شخصنة الأمور، مؤكدا أن ذلك جزء من الثقافة السعودية، وأوضح أن في أميركا، يمكنك انتقاد شخص وشركته، أو وزير ووزارته، بينما في السعودية يمكنك انتقاد وزارة وشركة، ولكن بناء على ثقافة السعوديين، فإنهم يرفضون التجاوزات الشخصية.

أما الخط الثالث، فأكد الأمير محمد بن سلمان أنه الأمن القومي، مبينا "في منطقة لا تحيط بها المكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، بل لدينا تنظيم داعش والقاعدة وحماس وحزب الله والنظام الإيراني، وحتى قراصنة. لدينا قراصنة يخطفون السفن. لذا فأي شيء قد يمس الأمن القومي لا يمكننا المخاطرة به في السعودية. فلا نريد أن نرى الأمور التي تحدث في #العراق تحدث في السعودية، ولكن بخلاف ذلك، فالشعب يمتلك الحرية للقيام بما يحلو له".

وضرب مثالا بأن الحكومة السعودية لم تحجب تويتر، وإمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي #تويتر وفيسبوك وسناب شات. جميعها متاحة لكل السعوديين. لدينا أكبر نسبة من الأشخاص الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

بينما في إيران - وفق الأمير محمد بن سلمان - يقومون بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى.