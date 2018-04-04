محمد بن سلمان يبحث فرص التعاون مع رئيس "والت ديزني"

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر إقامته في لوس أنجلوس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة #والت_ديزني، روبرت بوب ألن إيجر.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.

كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها #السعودية حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني وفرص جذبها للمملكة.

وحضر اللقاء الأمير #خالد_بن_سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد.