محمد بن سلمان: الثراء ليس جريمة والجريمة أن تكون فاسدًا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن الثراء ليس جريمة، بل الجريمة تكمن في أن تكون فاسدًا.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع مجلة "تايم" الأميركية " لقد قلت مسبقًا لبرنامج 60 دقيقة الثراء ليس جريمة. بل الجريمة تكمن في أن تكون فاسدًا. وفي حال كُنت فاسدًا، أرجو أن توضّح لي فسادي وتقدم دليل على ذلك. ولا يبدو أن هناك أي أحد يقدم أدلة. ومن المعروف أن الملك سلمان وأبناؤه وفريقه نزيهون تمامًا والكل يعلم ذلك في السعودية. ويمكننا إعطاءك سجل العائلة، عائلة آل سعود قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، وسجل الملك سلمان منذ ولادته. وسجلي أيضًا إنه ناجح في السعودية".