بالصور.. محمد بن سلمان يتجول في مقر آبل و"خبر" للشباب

قام الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة السبت لشركة #آبل في #وادي_السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

والتقى خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، حيث استعرضا أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في السعودية، وكذلك إثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام.

تدريب السعوديين في آبل

كما شهد الاجتماع بحث فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة.

واطلع ولي العهد السعودي بعد الاجتماع على العروض التقنية في التعليم والصحة والتسويق .

كما زار مسرح ستيف جوبز واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة.

ورافق الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد السعودي.